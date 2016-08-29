«Транснефть» остановила отгрузку нефти в порту Козьмино из-за тайфуна

Отгрузка нефти в порту Козьмино приостановлена из-за тайфуна, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Сегодня в 0.53 (мск) в Козьмино начался тайфун. Отгрузка остановлена. Ветер - 20 м/с, волна - 1,5 м. Завтра к вечеру ожидается снижение волны", - сказал он.

Демин также сообщил, что в прошедшую субботу из-за сильного ветра на Балтике на несколько часов приостанавливалась отгрузка в Приморске. «Сегодня порт уже вошел в рабочий график. Также в графике ведут отгрузку и остальные порты. Опаздывающих танкеров нет», - добавил он.