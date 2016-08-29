Котировки «Норникеля» снизились после выхода полугодового отчета

Финансовые показатели «Норильского никеля» снизились в первом полугодии 2016 г. в условиях негативной динамики сырьевых рынков, говорится в вышедшем сегодня отчете компании. Однако «Норникель» обращает внимание, что маржа EBITDA достигла рекордных для мировой горнодобывающей отрасли 47% «в результате реализации программы по контролю над производственной инфляцией, а также продажи зарубежных и непрофильных активов».

Котировки «Норникеля» на Московской бирже к 11.30 мск снизились на 1,46% к предыдущему закрытию, капитализация составила 1,5 трлн руб.

Консолидированная выручка компании сократилась на 22% (год к году) до $3,8 млрд, EBITDA - на 34% до $1,8 млрд, чистая прибыль снизилась на 13% до $1,3 млрд. Чистый оборотный капитал снизился на 8% и составил менее $1 млрд, свободный денежный поток снизился до $0,6 млрд «в результате более низкой EBITDA, увеличившихся капитальных затрат, а также более медленного, чем в первом полугодии 2015 г., сокращения оборотного капитала», пишет компания.

"Первое полугодие 2016 г. стало по-настоящему трудным для мировой горно-металлургической отрасли. На фоне глобальной макроэкономической неопределенности и замедления темпов роста китайской экономики цена на никель упала в феврале ниже уровней кризисного 2008 года, цены на медь и платиноиды также обновили многолетние минимумы", - прокомментировал результаты полугодия президент «Норильского никеля» Владимир Потанин.