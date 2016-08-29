Первые чартерные рейсы из Россию в Турцию отправятся 4–5 сентября – АТОР

Первый чартерный рейс из России отправится в Турцию 4–5 сентября, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Россия ввела ограничения на чартерные полеты в Турцию из-за обострения внешнеполитических отношений между Москвой и Анкарой в конце 2015 г. Однако после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый турецким истребителем российский бомбардировщик Су-24, ситуация изменилась.

В воскресенье премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет введенный 1 декабря 2015 г. запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.