«Аэрофлот» вышел в прибыль в первом полугодии

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. составила 2,5 млрд руб., сообщила авиакомпания. Год назад в первом полугодии «Аэрофлот» получил убыток в 3,5 млрд руб.

Операционная прибыль компании составила 23,2 млрд руб., что в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении компании. Выручка «Аэрофлота» составила 224 млрд руб. (рост на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Общий долг авиакомпании снизился на 22,6% до 180 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 30,035 млрд руб. При этом рентабельность EBITDA увеличилась на 5,9 п. п. до 13,4%.

"Уверенный рост выручки группы «Аэрофлот» на 26,8% в первом полугодии 2016 г. был обеспечен высокими показателями операционной деятельности. Пассажиропоток группы увеличился на 10,3% благодаря сохранению высокого спроса на внутренние перелеты и запуску новых международных маршрутов. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 2,9 п. п. до 78,6%", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Шамиль Кумашов.

Группа «Аэрофлот» состоит из авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». Контрольный пакет акций «Аэрофлота» (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка «Аэрофлота» - «Аэрофлот-финанс» - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%. «Ростех» контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.