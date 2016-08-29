Котировки «Мечела» резко выросли после публикации отчета

Котировки обыкновенных акций «Мечела» на Московской бирже сегодня выросли на 6% до 64,1 руб., достигнув максимума с 3 июня 2016 г. Котировки привилегированных акций компании выросли на 8,65% до 47,7 руб., что является максимумом с 9 сентября 2015 г.

Котировки акций «Мечела» после публикации отчетности по МСФО за первую половину 2016 г. выросли. Согласно содержащимся в ней данным, чистая прибыль компании составила 8,3 млрд руб. против 16,7 млрд руб. убытка годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 9% до 25,72 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 20% против 18% в первом полугодии 2015 г.