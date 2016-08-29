«Уралкалий» заключил контракт на поставку хлористого калия в Китай

«Уралкалий» заключил контракт на поставку хлористого калия в Китай на 2016 г., сообщила компания. Как говорится в сообщении, по контракту с консорциумом покупателей Sinochem, CNAMPGC и CNOOC «Уралкалий» поставит 600 000 т хлористого калия (без учета опционов) до января 2017 г.

Цена поставляемых в Китай калийных удобрений соответствует текущему рыночному уровню цен, отмечается в сообщении.

Ранее Белорусская калийная компания заключила контракт с тем же консорциумом на поставку 1,3 млн т хлористого калия до конца года по цене $219 за тонну.

Китай является крупнейшим импортером хлористого калия. Страна ежегодно потребляет 14–15 млн т хлористого калия, это 25% мирового рынка. Половину своего потребления Китай покрывает за счет импорта. Цена китайского контракта является ориентиром для других мировых рынков.