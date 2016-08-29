Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 августа 2016 года

Политика

Украинские активисты включились в борьбу против Дональда Трампа. Их разоблачения уже способствовали отставке руководителя предвыборного штаба кандидата от республиканцев читать на FT.com

Уровень поддержки канцлера Германии Ангелы Меркель снизился из-за ее политики в отношении мигрантов. Согласно новому опросу половина немцев не хотят, чтобы она переизбиралась на новый срок. Кроме того, вице-канцлер Зигмар Габриэль впервые призвал ограничить число прибывающих в страну беженцев и заявил, что правительство «недооценило» проблему читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Азербайджан нуждается в западном финансировании, чтобы завершить крупные энергетические проекты на фоне низких цен на нефть. Ради этого Баку пытается реформировать экономику и бороться с коррупцией читать на FT.com

Экономика

Эксперты часто прогнозируют, что такие события, как Brexit, приведут к катастрофическим экономическим последствиям. Однако недавние примеры США и Греции показывают, что такие прогнозы обычно оказываются преувеличенными читать на WSJ.com

Руководители ФРС США не считают нужным опускать процентные ставки в стране до отрицательных значений, поскольку ее экономика и рынок труда и так восстанавливаются. Кроме того, они сомневаются в эффективности отрицательных ставок и предпочитают смотреть со стороны за этим экспериментом, который проводится в Японии и Европе читать на WSJ.com

Ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле подтвердил, что многие экономисты обеспокоены тем, способны ли западные центробанки самостоятельно стимулировать экономику и инфляцию читать на FT.com

Пловдив, второй по величине город в Болгарии, переживает экономический подъем. С 2011 г. местные и иностранные инвесторы вложили в местные компании 4 млрд евро читать на FT.com

Курс юаня к доллару снижается более спокойно, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Народный банк Китая стал лучше доносить свои намерения до инвесторов, и с увеличившимся стимулированием экономики. Но некоторые аналитики обеспокоены, что только этого может оказаться недостаточно для восстановления китайской экономики и поддержки юаня читать на WSJ.com

Индустрия

В Китае создана новая госкомпания Aero Engine Corp. of China, которая будет выпускать авиационные двигатели. У нее 96 000 сотрудников, а уставный капитал равен около $7,5 млрд. Это должно помочь Пекину воплотить амбиции стать крупным игроком в глобальной авиационной отрасли читать на WSJ.com

Автомобили

Volkswagen работает над планом по децентрализации принятия решений и тем, чтобы его автомобили больше соответствовали предпочтениям потребителей на отдельных рынках читать на FT.com

Иностранным автопроизводителям становится сложно конкурировать с местными на китайском рынке. Примером этого служит то, как быстро снизился спрос на кроссоверы Ford Kuga в Китае за последние три года читать на WSJ.com

Основатель nuTonomy, которая первой вывела на дороги самоуправляемые такси, Карл Иагнемма дал интервью FT. В нем он выразил уверенность, что конкуренция в производстве самоуправляемых автомобилей не такая высокая, как кажется, и доминировать в ней будет «небольшое число» компаний читать на FT.com

Точка зрения

Электромобили могут стать распространенными быстрее, чем кажется, поскольку необходимые для этого факторы уже есть, считает технологический обозреватель WSJ Кристофер Мимс читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром подешевела из-за беспокойства инвесторов о том, что ФРС США может поднять процентные ставки уже в сентябре читать на WSJ.com

Норвежская Statoil сократила затраты на крупный нефтяной проект в Северном море примерно на $3,6-6 млрд до $16,9-20,5 млрд. Компания хочет, чтобы проект был прибыльным, даже если нефть станет дешевле $25 за баррель читать на WSJ.com

Лидером среди американских штатов по развитию ветряной энергетики неожиданно стал Техас, более известный добычей нефти и газа. Кроме того, власти Техаса планируют увеличить использование солнечной энергетики читать на WSJ.com

Критики прогнозировали, что производителей сланцевых нефти и газа в США постигнет крах, если цены упадут. Однако сокращение расходов помогло компаниям пройти первую такую проверку читать на FT.com

Смена приоритетов Пекина позволила китайским нефтяникам сократить добычу в Китае, хотя до этого задачей было увеличивать ее любой ценой. Это позволяет компаниям работать более гибко в зависимости от цен на нефть читать на FT.com

Финансы

Ряд компаний планируют в скором времени провести IPO в США. Но оживление на этом рынке может оказаться недолгим из-за приближающихся президентских выборов, считают специалисты. С начала года IPO в США провели 63 компании, и они привлекли лишь $12,9 млрд, что является худшим показателем со времен финансового кризиса читать на WSJ.com

Одни из крупнейших банков США – Goldman Sachs и Morgan Stanley – на фоне изменений в секторе после финансового кризиса решили уделять больше внимания более традиционному банковскому бизнесу. Оба банка надеются, что их бренды помогут им компенсировать недостаток опыта в работе с кредитами и депозитами физических лиц читать на WSJ.com

Курс иены в понедельник продолжил снижаться, и японская валюта ослабла уже на 1,8% с тех пор, как в четверг в Джексон-Хоуле начали выступать высокопоставленные чиновники ФРС США. Если тренд продолжится, это заставит крупных инвесторов изменить мнение относительно иены, в том числе многих хедж-фондов, делавших ставку на ее рост в последние месяцы читать на WSJ.com

Китайские власти надеются спасти угольные и сталелитейные компании, но пострадать от реструктуризации их долга сильнее всего могут местные банки. Это при том, что объем проблемных кредитов китайских банков уже достигает около $2,25 трлн читать на FT.com

Технологии

Первые в США подробные правила, регулирующие полеты небольших коммерческих беспилотников, вступают в силу в понедельник. Но регуляторы пока не поспевают за развитием технологий читать на WSJ.com

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон хочет, чтобы через четыре года у каждой американской семьи был доступ к широкополосному интернету. Но реализация этого плана может оказаться дорогой и потребовать больше времени, считают эксперты читать на WSJ.com

Медиабизнес

Amazon уже в сентябре может запустить собственный музыкальный потоковый сервис. В этом бизнесе ему придется конкурировать с Apple, Spotify и многими другими компаниями читать на FT.com

Знаменитые авторы песен заключают все более выгодные контракты с музыкальными издательствами, даже если они больше известны как певцы. За последние два года размер их контрактов вырос втрое, говорят представители отрасли. Это связано с конкуренцией среди издательств на фоне неопределенности в музыкальной отрасли читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Цены на пшеницу из-за больших урожаев упали до самого низкого уровня за десятилетие, что ведет к удешевлению многих продуктов питания читать на FT.com

GlaxoSmithKline хочет изменить способ лечения ВИЧ-инфекции. С середины 1990-х гг. это делалось с помощью комбинации трех лекарств. Но теперь Glaxo надеется, что ее новый препарат будет достаточно сильным, чтобы комбинировать его лишь с одним лекарством читать на WSJ.com

Когда-то процветавший в США рынок замороженного концентрированного апельсинового сока теперь практически исчез из-за ослабления потребительского спроса, болезней фруктовых деревьев, а теперь еще и угрозы урагана читать на WSJ.com

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