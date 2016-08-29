«Интер РАО» сократит кредитный портфель за счет средств от продажи доли в «Иркутскэнерго»

ПАО «Интер РАО» планирует направить средства от продажи своей доли в «Иркутскэнерго» на сокращение кредитного портфеля в текущем году, сообщил финдиректор компании Дмитрий Палунин в понедельник.

"В III-IV кварталах мы планируем, согласно скорректированному бизнес-плану, погасить примерно 30 млрд [долга] дополнительно", - ответил Палунин на вопрос об использовании средств, полученных от сделки.

"Интер РАО" в мае объявило о продаже 40% «Иркутскэнерго» одной из структур «Евросибэнерго» Олега Дерипаски. В результате сделки доля последней в «Иркутскэнерго» выросла до 91%. Пакет «Интер РАО» был оценен в 70 млрд руб. Первый транш - 45 млрд руб. - компания уже получила, оставшиеся 25 млрд будут перечисляться ежеквартально равными долями в течение двух лет, говорил в июне предправления компании Борис Ковальчук. «Какая-то часть может пойти на дивиденды, какая-то - в инвестпрограмму», - ранее говорил он.

Еще одно потенциальное направление расходования полученных «Интер РАО» средств, которое обсуждает рынок, - сделки M&A. На вопрос об интересе к одному из выставленных на продажу активов - ПАО «Квадра» - топ-менеджер «Интер РАО» в ходе телеконференции ответил отрицательно.

"Мы 2,5 года назад имели такие планы, смотрели, изучали. На текущий момент мы от этих планов отказались", - отметил член правления «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов, пояснив, что это даже не вопрос стоимости, а больше вопрос финансового состояния «Квадры» и ее незавершенных ДПМ.