Чистая прибыль «Лукойла» в первом полугодии составила 105,4 млрд рублей

Чистая прибыль НК «Лукойл» в первом полугодии 2016 г. по МСФО составила 105,4 млрд руб., следует из отчета компании, на который ссылается «Интерфакс».

В 2015 г. «Лукойл» публиковал отчетность по стандартам US GAAP.

Компания приводит данные, что, по ее расчетам, в первом полугодии 2015 г. чистая прибыль составила 167,8 млрд руб.

Выручка от реализации превысила 2,5 трлн руб. (2,9 трлн руб. в первом полугодии 2015 г.), EBITDA - 381,6 млн руб. (417,4 млн руб.).

Во II квартале чистая прибыль составила 62,6 млрд руб., выручка - 1,3 трлн руб., EBITDA - 189,6 млрд руб.

Аналитики, опрошенные Агентством нефтяной информации (АНИ), прогнозировали чистую прибыль по итогам полугодия в 107 млрд руб., во II квартале - 61,7 млрд руб.

Капзатраты компании в первом полугодии составили 241,4 млрд руб. (304,8 млрд руб.), свободный денежный поток - 93,4 млрд руб. (79,9 млрд руб.).