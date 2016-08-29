«Уралкалий» выкупил с рынка 1,22% акций в ходе buy back

«Уралкалий» выкупил с рынка с 18 мая по 26 июня 2016 г. 1,22% от уставного капитала в рамках программы обратного выкупа акций, сообщает компания.

Всего за указанный период было приобретено 30 411 307 акций и 1 105 191 глобальная депозитарная расписка (ГДР).

По состоянию на 29 августа 2016 г. количество обыкновенных акций и ГДР ПАО «Уралкалий», находящихся в свободном обращении, составляет 7,7% от уставного капитала компании.

«Уралкалий» в рамках buy back намерен выкупить с рынка не более 4% от уставного капитала. Приобретают акции и ГДР «Ренессанс капитал» и его аффилированные лица, которых для этих целей привлекли дочерние компании ПАО «Уралкалий». В конечном итоге компания намерена погасить выкупленные ценные бумаги.