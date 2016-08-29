Комиссия по расследованию крушения российского A321 ищет точку начала его разрушения

Комиссия по расследованию катастрофы российского самолета Airbus A321 над Синаем в конце октября 2015 г. хочет выяснить момент начала разрушения корпуса воздушного судна. Об этом говорится в заявлении комиссии по расследованию катастрофы, на которое ссылается «РИА Новости».

Согласно документу в Каире сейчас находятся делегации России и Германии (страна, где был произведен данный самолет). В воскресенье, 28 августа, они осмотрели обломки самолета, после чего прошло совещание с участием руководителя комиссии Аймана аль-Мукаддама.

В воскресенье информированный источник сообщил агентству, что делегация российских экспертов по безопасности аэропортов прибыла в столицу Египта. Они осмотрели обломки самолета, передают также местные СМИ.

31 октября 2015 г. лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Причиной авиакатастрофы стал теракт.