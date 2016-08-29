В отношении Исмаилова суд ввел процедуру реструктуризации долгов

В отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Арбитражный суд Московской области ввел процедуру реструктуризации задолженности, передает «Интерфакс». Исковое заявление в суд подал «БМ банк».

Долг Исмаилова перед банком в размере 17,4 млрд руб. был включен судом в реестр кредиторов должника. Финансовым управляющим должника выбран Алексей Грудцин. Суд назначил на 15 декабря заседание по утверждению плана реструктуризации долга.

Представитель банка на судебном заседании отметил, что долг взыскивается с Исмаилова как поручителя по кредиту.

Представитель бизнесмена с требованиями банка не согласился. По его словам, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие требования банка о взыскании задолженности с заемщиков. Юрист также указал суду на то, что сейчас у Исмаилова нет источников дохода.