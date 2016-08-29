Чистая прибыль «Башнефти» во II квартале увеличилась на 2,8%

Чистая прибыль «Башнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии снизилась на 0,1% до 29,26 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по итогам II квартала к I кварталу она выросла на 2,8%, говорится в отчете компании.

Выручка «Башнефти» от реализации сократилась в первом полугодии на 7,6% до 273,1 млрд руб., по итогам II квартала увеличилась на 8,1% до 141,86 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам II квартала вырос на 17% до 33,4 млрд руб., по итогам полугодия остался на прежнем уровне и составил 61,95 млрд руб.

Капитальные затраты в первом полугодии увеличились на 38,4% по сравнению с первым полугодием 2015 г. - до 38,1 млрд руб.