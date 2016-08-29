«Аэрофлот» может направить на дивиденды более 25% от прибыли за 2016 год

ПАО «Аэрофлот» планирует выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 25% от чистой прибыли. Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерции и финансам перевозчика Шамиль Курмашов.

"Что касается дивидендов, у нас есть своя дивидендная политика, и мы собираемся выплачивать дивиденды в конце года, - отметил он.

Курмашов подчеркнул, что максимальный уровень выплаты - 25% чистой прибыли по МСФО. Однако, если будет принято особое решение правительства, то акционерам может быть выплачена более крупная сумма дивидендов.