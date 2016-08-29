«Аэрофлот» может направить на дивиденды более 25% от прибыли за 2016 год

ПАО «Аэрофлот» планирует выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 25% от чистой прибыли. Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерции и финансам перевозчика Шамиль Курмашов.

"Что касается дивидендов, у нас есть своя дивидендная политика, и мы собираемся выплачивать дивиденды в конце года, - отметил он.

Курмашов подчеркнул, что максимальный уровень выплаты - 25% чистой прибыли по МСФО. Однако, если будет принято особое решение правительства, то акционерам может быть выплачена более крупная сумма дивидендов.

«Аэрофлот» не будет выплачивать дивиденды за 2015 год
«Аэрофлот» получил чистую прибыль за полугодие
Фото