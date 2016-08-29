Минтранс получил уведомление о соответствии аэропорта Каира требованиям безопасности

Минтранс России получил официальное уведомление от Египта о соответствии аэропорта Каира требованиям авиационной безопасности. Об этом заявил в понедельник, 29 августа, министр транспорта России Максим Соколов.

Группа российских экспертов отправится в Египет в первой декаде сентября для проведения проверки, добавил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Соколова, если по итогам проверки подтвердится, что аэропорт Каира соответствует требованиям безопасности, то эксперты подготовят доклад об этом руководству России.