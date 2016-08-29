Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии снизилась на 9,5%

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО, относящаяся к акционерам, а также к неконтролирующей доле участия в первом полугодии 2016 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,53% до 625,405 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Прибыль, приходящаяся на акционеров компании, составила 607,16 млрд руб. против 675,904 млрд годом ранее. Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле, составила 18,245 млрд руб. (15,352 млрд за первое полугодие прошлого года).