Анонс «Ведомостей» на 30 августа 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Россия и США обрушили цены на пшеницу;
треть российских компаний перешла на удаленный режим работы;
высокие зарплаты руководителей вредны для бизнеса.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Россия готовится к чемпионату мира по футболу – 2018, рассказал в интервью гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин
и статью на полосе «Комментарии»: если много платить строителям и дворникам, россиянам станет не по карману жизнь в собственном городе.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».