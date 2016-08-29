Анонс «Ведомостей» на 30 августа 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия и США обрушили цены на пшеницу;

треть российских компаний перешла на удаленный режим работы;

высокие зарплаты руководителей вредны для бизнеса.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Россия готовится к чемпионату мира по футболу – 2018, рассказал в интервью гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

и статью на полосе «Комментарии»: если много платить строителям и дворникам, россиянам станет не по карману жизнь в собственном городе.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».