«Седьмой континент» сменит гендиректора – РБК

Розничная сеть «Седьмой континент» с сегодняшнего дня меняет гендиректора, пишет РБК со ссылкой на владельца компании Александра Занадворнова. Им станет Анатолий Подлесов, который до недавнего времени руководил сетью Spar в Нижнем Новгороде. Она входит в холдинг «Сладкая жизнь» Альберта Гусева, в управлении Spar Middle Volga 180 магазинов. Александр Агеенков, возглавлявший «Седьмой континент» с 2010 г., останется в компании в статусе члена совета директоров.

Переход Подлесова в «Седьмой континент» Занадворнов описывает как часть плана по реформированию сети. С сентября «Седьмой континент» объединяет логистику со «Сладкой жизнью». Гусев также войдет в совет директоров столичного ретейлера. Он подтвердил информацию о предстоящем объединении. О создании совместной компании речи не идет.

У «Седьмого континента» есть два распределительных центра (РЦ) в Москве и Подмосковье, через которые проходит около 10% товарооборота, остальное приходит напрямую от поставщиков. У «Сладкой жизни» основной РЦ находится в Дзержинске Нижегородской области, для клиентов московского региона компания использует РЦ в Подольске. Ожидается, что объединение логистики компаний позволит централизовать в течение года до 50% всех поставок в столичную сеть, говорят партнеры. «Такая схема выгодна обеим компаниям: мы рассчитываем на снижение закупочной цены для Spar и «Седьмого континента» за счет роста объема закупаемого товара», — объясняет Александр Занадворов. Гусев говорит о возможности закрепиться в столичном регионе.

Сеть «Седьмой континент» планирует сократиться со 156 магазинов на начало 2015 г. до 120 магазинов к концу 2016 г. за счет неэффективных точек. В начале года «Седьмой континент» провел оптимизацию ассортимента, компания прекратила сотрудничество с несколькими сотнями поставщиков. Часть из них обратились в суд с исками о взыскании задолженности. По данным СПАРК, с начала 2016 г. к ОАО «Седьмой континент» было предъявлено 127 исков на сумму более 520 млн руб. на 29 августа. В 2015 г. компания получила 64 иска на общую сумму 152,8 млн руб.