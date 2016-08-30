Чистая прибыль материнской структуры золотодобывающего "Полюса" упала на 15%

Чистая прибыль Polyus Gold International Ltd. (PGIL, материнская структура российской золотодобывающей компании «Полюс») в первом полугодии 2016 г. составила $494 млн - на 15% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Выручка компании, напротив, выросла на 6,2% - до $1,082 млрд. Операционная прибыль составила $614 млн против $531 млн год назад, говорится в отчете PGIL.

На итоговый финансовый результат повлиял убыток от деривативных финансовых инструментов ($142 млн, год назад PGIL по этой статье отразила прибыль в $145 млн).

Polyus Gold International Ltd. подконтрольна Саиду Керимову.

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