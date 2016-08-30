Чистая прибыль группы РЖД выросла на 73% в первом полугодии

Чистая прибыль группы РЖД по МСФО в первом полугодии 2016 г. увеличилась на 73% по сравнению с тем же периодом 2015 г., до 45 млрд руб., следует из сообщения компании.

Холдинг объясняет это повышением операционных показателей на фоне "улучшения сальдо прочих доходов и расходов".

Суммарные доходы группы выросли на 8,1% до 1,04 трлн руб., EBITDA - на 15% до 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 2,1 процентного пункта, до 24,5% «на фоне роста доходов, а также за счет оптимизации операционных расходов для повышения эффективности деятельности компании».