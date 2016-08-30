«Газпром» возобновит переговоры о «Турецком потоке» 31 августа

"Газпром" уже завтра, 31 августа, проведет переговоры в Турции о возобновлении проекта газопровода «Турецкий поток», сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева.

"Они (переговоры) уже фактически идут, этот процесс начался еще на встрече министра экономики Турции и министра энергетики России. Были достигнуты договоренности о возобновлении этого процесса. Планируется на завтра визит Алексея Миллера (предправления «Газпрома») в Турцию, его встреча со своими визави. Я тоже туда собираюсь, процесс фактически уже пошел", - сказал Медведев.

О том, что реализация проекта «Турецкий поток» может начаться в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Санкт-Петербурге в начале августа.

Россия и Турция вернулись к обсуждению «Турецкого потока» после перерыва. «Газпром» и турецкая Botas договорились о проекте в 2014 г. Трубопровод нужен для поставок газа в Турцию и Европу в обход Украины. От границы с Турцией магистраль может продолжить проект ITGI Poseidon - через Грецию на юг Италии.

В мае 2015 г. «Газпром» заявил о начале строительства морского участка «Турецкого потока», но из-за политического кризиса в Турции подписание межправительственного соглашения затянулось. До конца 2019 г. планировалось построить четыре нитки по дну Черного моря общей мощностью 63 млрд куб. м газа в год. Первую нитку – для поставок турецким потребителям – планировалось запустить в конце 2016 г. В ноябре 2015 г. турецкие ВВС сбили российский военный самолет, и проект был остановлен.