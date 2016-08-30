Первые чартеры в Турцию будут выполнены 3 сентября

Росавиация согласовала первые заявки российских авиакомпаний на выполнение чартерных пассажирских перевозок в Турцию после перерыва. Об этом в ведомстве «РИА Новости» сообщили во вторник, 30 августа.

"Заявки поступили от трех авиакомпаний – «Азур эйр», «Северный ветер» и I fly", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что первые пассажирские чартерные рейсы в Турцию будут выполнены 3 сентября авиакомпаниями «Азур эйр» по маршруту Ростов-на-Дону – Анталья и обратно и I fly по маршруту Москва ("Внуково") – Анталья и обратно.

С 4 сентября к чартерным полетам приступает авиакомпания «Северный ветер». Перевозки в этот день будут выполняться по маршрутам Москва ("Шереметьево") – Анталья и обратно и Самара ("Курумоч") - Анталья и обратно.