Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 197 рублей

Минфин России предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 197 руб. со 190 руб. за 0,5 л, следует из материалов на портале regulation.gov.ru.

Сейчас проект находится на стадии публичных обсуждений.

Минфин также предлагает увеличить оптовую цену до 177 со 165 руб., а закупочную - до 180 руб. со 174 руб.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 1 февраля 2015 г. она была установлена Росалкогольрегулированием на уровне 185 руб. за 0,5 л, до этого она составляла 220 руб. С 13 июня 2016 г. минимальная цена повышена на 5 руб. - до 190 руб.