Обнуление экспортной пошлины на пшеницу поддержано у Дворковича

Предложение Минсельхоза обнулить экспортную пошлину на пшеницу было поддержано во вторник на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщили «Интерфаксу» три его участника.

"Предложение одобрено, вице-премьер дал задание Минсельхозу проработать возможные сроки, с которых пошлина будет обнулена, и на какой период", - сказал один из них. Кроме того, поручено подумать над упрощением требований к документам на таможне в связи с обнулением пошлины.

Пошлина на экспорт пшеницы из России была введена с 1 июля 2015 г. в условиях резкого роста экспорта при резком ослаблении рубля. Сейчас экспортная пошлина составляет 50% таможенной стоимости минус 65 000 руб., но не менее 10 руб. за тонну. Минсельхоз в августе предложил правительству обнулить экспортную пошлину на пшеницу до 1 июля 2017 г. При нынешнем курсе рубля и цене на зерно пошлина на пшеницу фактически не действует, сказал он, но несет риски неопределенности для экспортеров, заявил директор департамента регулирования рынков АПК министерства Владимир Волик. Минсельхоз также повысил прогноз сбора зерновых на 2016 г. до рекордных 113–116 млн т.