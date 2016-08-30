Минсельхоз предложил обнулить экспортную пошлину на пшеницу на два года

Экспортную пошлину на пшеницу предлагается обнулить на два сельхозгода - до 1 июля 2018 г., а не до 1 июля 2017 г. Это следует из заявления замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. «Предлагается обнулить пошлину на вывоз пшеницы до 1 июля 2018 года», - сообщил он.

Сегодня на совещании с участием вице-премьера Аркадия Дворковича было одобрено предложение Минсельхоза обнулить пошлину на вывоз пшеницы.

Пошлина на экспорт пшеницы из России была введена с 1 июля 2015 г. в условиях резкого роста экспорта при резком ослаблении рубля. Сейчас экспортная пошлина составляет 50% таможенной стоимости минус 65 000 руб., но не менее 10 руб. за тонну. Минсельхоз в августе предложил правительству обнулить экспортную пошлину на пшеницу до 1 июля 2017 г. При нынешнем курсе рубля и цене на зерно пошлина на пшеницу фактически не действует, сказал он, но несет риски неопределенности для экспортеров, заявил директор департамента регулирования рынков АПК министерства Владимир Волик. Минсельхоз также повысил прогноз сбора зерновых на 2016 г. до рекордных 113–116 млн т.