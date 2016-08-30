Анонс «Ведомостей» на 31 августа 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

экспатов теперь нанимает 5% компаний вместо 30% два года назад;

в итоге «Арабской весны» египетские компании вынуждены покупать доллары на черном рынке;

Михаил Фридман инвестировал в стартап, позволяющий звонить бесплатно.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал в интервью об охране природы и добыче нефти

и статью на полосе «Комментарии»: стоит ли вести переговоры с террористами.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 30 августа 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 29 августа 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 26 августа 2016 года
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