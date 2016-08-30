Анонс «Ведомостей» на 31 августа 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

экспатов теперь нанимает 5% компаний вместо 30% два года назад;

в итоге «Арабской весны» египетские компании вынуждены покупать доллары на черном рынке;

Михаил Фридман инвестировал в стартап, позволяющий звонить бесплатно.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал в интервью об охране природы и добыче нефти

и статью на полосе «Комментарии»: стоит ли вести переговоры с террористами.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».