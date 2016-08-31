Ткачев: При хорошей погоде Россия может собрать больше 110 млн т зерна

Уже рекордный сбор зерна в России в этом году может превысить 110 млн т при хорошей погоде, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Если сегодня мы говорим, что в стране рекордный урожай - 110 млн т зерна, то мы ставим задачу к 2030 г. получить 130 млн т. Но скажу, что все относительно. Америка производит 450 млн т зерна, Китай - более 500 млн т. Зерно - это биржевой, валютный товар, это экспортная позиция", - сказал министр во время поездки в Амурскую область, где проходит «Российский день сои - 2016».

Отвечая на вопрос об увеличении прогноза сбора зерновых, министр не исключил такую вероятность. «В нашей отрасли прогнозы тяжело, не принято делать, но, тем не менее, теоретически, если ничего не произойдет и будет благоприятная погода, то мы можем перевалить и за 110 млн т», - заявил Ткачев. По данным на 30 августа, Россия собрала 90,6 млн т зерна в бункерном весе против 69,3 млн т на аналогичную дату прошлого года.

Накануне Минсельхоз предложил обнулить экспортную пошлину на пшеницу на два сельхозгода - до 1 июля 2018 г., предложение было одобрено на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Минсельхоз ранее повысил прогноз сбора зерновых на 2016 г. до рекордных 113–116 млн т.