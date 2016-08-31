Суд отменил отстранение Евгения Дода от руководства «Квадрой»

Мосгорсуд сегодня отменил отстранение экс-главы «Русгидро» Евгения Дода, обвиняемого в растрате более 73 млн руб., от должности председателя совета директоров ПАО «Квадра». «Решение Басманного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение», - огласил решение судья.

На незаконности действий следствия, которое обратилось в суд с ходатайством об отстранении Дода от должности, настаивала защита обвиняемого. В частности, адвокат Андрей Бастраков указал, что вменяемые Доду противоправные действия не связаны с периодом, когда он занимал должность в ПАО «Квадра».

В середине августа председателем совета директоров ПАО «Квадра» стал заместитель генерального директора группы «Онэксим» (является основным акционером энергокомпании) Михаил Сосновский. Сосновский сменил на этом посту Дода, который находится под стражей. Дод не занимает должность председателя совета с 28 июня. Тогда он был избран акционерами лишь в состав совета директоров, став его членом.

Следствие обвиняет Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности «Русгидро» Дмитрия Финкеля в мошенничестве на 73 млн руб. при начислении премии за 2013 г. Им предъявлено обвинение по статье «растрата» - 160 УК. 43-летний Евгений Дод возглавлял правление «Русгидро» с ноября 2009 г. до сентября 2015 г.