Гендиректор Billiton отказался от годового бонуса из-за рекордных убытков

Совет директоров горнодобывающего концерна BHP Billiton Ltd. принял решение не выплачивать гендиректору Эндрю Маккензи бонус за минувший финансовый год, завершившийся 30 июня, говорится в пресс-релизе компании. Кроме того, Billiton в той или иной степени сократит размер вознаграждений других топ-менеджеров.

Маккензи сам попросил руководство удержать его бонус, поскольку компания завершила фингод с рекордным в своей истории чистым убытком в размере $6,385 млрд из-за падения цен на сырье и различных списаний, включая $2,2 млрд в связи с прорывом в прошлом году в Бразилии плотин компании Samarco, которая является совместным предприятием BHP Billiton и Vale. В результате аварии погибли 19 человек.

Базовая зарплата CEO, не менявшаяся с 2013 г., составляет $1,7 млн.

BHP Billiton, штат которой превышает 80 000 постоянных и временных сотрудников, работает более чем в 10 странах и занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая алюминий, энергетический и коксующийся уголь, медь, уран, никель, серебро и титан, а также работает в нефтегазовой и алмазной отраслях.