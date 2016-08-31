Украина продала Китаю права на самолет Ан-225 «Мрия»

Украинский авиаконцерн «Антонов» продал компании China Airspace самый большой в мире самолет-транспортер - Ан-225 «Мрия», передает телеканал CCTV в Facebook.

Соответствующий договор был подписан 30 августа. По условиям документа Китай приобретает помимо воздушного судна чертежи и документы по спецификации самолета. Как сообщает телеканал, переговоры по привлечению инвесторов из Китая велись еще в мае 2016 г. «После подписания договора с украинской компанией Китай получил доступ к уникальным технологиям в области авиастроения. Планируется, что первый китайский Ан-225 будет выпущен уже в первой половине 2019 г.», - говорится в сообщении CCTV.

Ан-225 «Мрия» на сегодняшний день самый тяжелый грузоподъемный самолет, который когда-либо поднимался в небо. Самолет был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 гг. Первый полет самолет совершил 21 декабря 1988 г. Ан-225 был создан для проекта космического корабля «Буран».