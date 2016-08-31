Авиакомпании США начинают выполнять коммерческие рейсы на Кубу

Впервые за последние 50 лет самолет американской компании JetBlue 31 августа выполнил коммерческий рейс на Кубу. Самолет вылетел из города Форт-Лодердейл Флориды. Он приземлился в Санта-Кларе, передает телеканал ABC и Associated Press.

JetBlue будет выполнять рейсы в Санта-Клару три раза в неделю с 31 августа по 29 октября, с 30 октября полеты будут осуществляться ежедневно. 1 сентября полеты на Кубу начнет и американская Silver Airways. В свою очередь American Airlines начнет выполнять рейсы на Кубу только с 7 сентября.

Регулярное авиасообщение между США и Кубой возобновлено в рамках мер по нормализации отношений двух стран. В июле 2015 г. США открыли посольство на Кубе.