Анонс «Ведомостей» на 1 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
киргизы теснят таджиков на работе в России после вступления Киргизии в Таможенный союз;
в России гендиректора зарабатывают больше, чем в США и Великобритании;
чиновникам могут изменить систему премирования.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой самый богатый человек Китая Ван Цзяньлинь
и статью на полосе «Комментарии»: акции протеста в Москве против уплотнительной застройки продолжаются.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».