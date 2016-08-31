Анонс «Ведомостей» на 1 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

киргизы теснят таджиков на работе в России после вступления Киргизии в Таможенный союз;

в России гендиректора зарабатывают больше, чем в США и Великобритании;

чиновникам могут изменить систему премирования.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой самый богатый человек Китая Ван Цзяньлинь

и статью на полосе «Комментарии»: акции протеста в Москве против уплотнительной застройки продолжаются.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 31 августа 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 30 августа 2016 года
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