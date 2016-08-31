Бумаги Polymetal включены в индекс FTSE-100

Бумаги Polymetal (MOEX: POLY) включены в индекс FTSE-100 в рамках квартальной ребалансировки индексов, следует из материалов FTSE.

Из индекса исключены бумаги Berkeley Group Holdings.

Изменения вступят в силу после закрытия торгов 16 сентября, то есть с 19 сентября.

"Положительная динамика цен на золото стала основной причиной роста рыночной капитализации Polymetal и в итоге - возвращения в FTSE-100. Однако помимо этого, разумеется, свою роль сыграли и показатели компании. С момента, когда Polymetal покинул индекс, мы увеличили число активов, показывали хорошие производственные результаты и обеспечивали акционерам доходность, обойдя при этом многих коллег по отрасли", - сообщил «Интерфаксу» гендиректор Polymetal Виталий Несис.

С июня 2013 г., когда акции Polymetal выбыли из FTSE-100, они прибавили около 36%, тогда как в среднем отраслевой FTSE Gold Mines - всего 1%.

Включение в индекс FTSE-100 может привести к притоку $20 млн в акции Polymetal со стороны пассивных фондов, посчитал ранее аналитик «ВТБ капитала» Илья Питерский.