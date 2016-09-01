«Русгидро» может продать квазиказначейские акции Mitsui и Japan Bank for International Cooperation

"Русгидро" обсуждает с японскими Mitsui и Japan Bank for International Cooperation возможную продажу 4,88% квазиказначейских акций компании, прокомментировал сообщение японского агентства Nikkei гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов. Но, подчеркнул он, решение еще не принято. Сумму, названную Nikkei, 21,7 млрд руб., он комментировать не стал. Сейчас японские компании проводят due diligence.

Планируется, что банк выкупит допэмиссию акций компании и квазиказначейские акции за сумму 55 млрд руб. Сейчас «Русгидро» собирает предложения от банков, которые будут готовы выкупить акции. Доля банка будет около 14%, сказал Шульгинов в интервью «Коммерсанту». Сейчас основной акционер «Русгидро» – Росимущество, ему принадлежит 66,837% акций. Если допэмиссия составит 14% акций от нового капитала, то доля Росимущества может снизиться примерно до 58,6%.

Год назад лучшим было предложение ВТБ (за 20% акций они предложили 85 млрд руб.) – соглашение было подписано на первом Восточном форуме. У банка было право через пять лет продать их стратегическому инвестору с премией, а в противном случае «Русгидро» должна была выкупить бумаги. Теперь обязанности у «Русгидро» выкупать акции допэмиссии не будет, сказал Шульгинов. Но новый акционер сможет перепродать акции стратегу, добавил Шульгинов. Стратегический инвестор может поучаствовать и в допэмиссии, но для этого нужно постановление правительства, отметил Шульгинов. «Нельзя сказать, что она [сделка] на выходе, но мы уже считаем, что до конца года точно будет принято решение. Есть понимание в Минэнерго и других ведомствах. Нужно запросить снова предложения ВТБ и других банков. Мы считаем, что за это время прошли изменения, ключевая ставка ЦБ изменилась, можно ожидать изменений параметров сделки в лучшую сторону. Думаю, что в сентябре мы двинемся дальше и выйдем на согласованное решение. Самое главное – согласовать параметры», – сообщил в интервью «Коммерсанту» Шульгинов.

Средства нужны «Русгидро», чтобы оказать финансовую помощь своей «дочке» – «РАО ЭС Востока», долг которой в конце 2015 г. превышал 80 млрд руб., а к середине 2016 г. достиг 100 млрд руб.