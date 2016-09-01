Сечин: «Роснефть» вложит в разведку шельфа Дальнего Востока 130 млрд рублей за четыре года

"Роснефть" планирует до 2021 г. вложить в разведку на шельфе Дальнего Востока более 130 млрд руб., сообщил руководитель компании Игорь Сечин.

"В целом в период до 2021 г. компания планирует вложить в разведку на шельфе Дальнего Востока более 130 млрд руб.", – сказал Сечин, выступая с докладом в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта ("Звезда") перед президентом России.

Сегодня в присутствии Владимира Путина прошла церемония закладки плавучего дока, который будет строиться на «Звезде». Закладную доску на корпус будущего дока установили Игорь Сечин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит и гендиректор «Звезды» Юрий Фильченок.