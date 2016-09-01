Путин поставил «Роснефть» в пример другим инвесторам за судоверфь «Звезда»

Развитие судостроительного комплекса «Звезда» «Роснефтью» – пример ответственного подхода к инвестициям на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.

Путин, прилетевший сегодня на «Звезду», принял участие в церемонии закладки плавучего дока, который будет строиться на предприятии. Закладную доску на корпус будущего дока устанавливал в том числе руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Выступая на предприятии, президент сказал, что «Звезда» «является частью комплексной стратегии компании «Роснефть» на Дальнем Востоке, в рамках которой она не только наращивает мощность по добыче и переработке углеводородов, но и поддерживает научные изыскания, реализует социальные проекты, создает инфраструктуру для качественного роста".

"Все это отражает основательный, ответственный подход к развитию бизнеса, задает хороший ориентир другим крупным российским и иностранным компаниям инвестировать в Дальний Восток", – подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что «Звезда» по производительности труда будет не только на уровне, но и по многим показателям опережать основных конкурентов. «Конечно, прежде всего мы должны выпускать суда для нашего внутреннего рынка, для освоения шельфовых месторождений Дальнего Востока и Арктики, для развития Северного морского пути как глобальной транспортной артерии», – сказал президент.

В конце минувшего года «Роснефтегаз» (основной акционер «Роснефти») перечислил на судоверфь «Звезда» 30 млрд руб., всего «Роснефтегаз» должен вложить в проект 60 млрд руб. «Роснефть» выделила дополнительно 12 млрд руб. собственных средств, чтобы ускорить строительство. Всего компания вложила в проект 22 млрд руб., а общие инвестиции составят 145 млрд руб.