Более 90% россиян считают успешным выступление национальной команды на Олимпиаде в Рио – ВЦИОМ

Более 90% россиян довольны выступлением национальной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Согласно опросу, 36% зрителей называют выступление сборной отличным, 59% – успешным. Эти показатели выше, чем в отношении сочинской Олимпиады. За олимпийскими соревнованиями следили 64% жителей страны. Этот показатель ниже, чем в предыдущие годы: зимние Игры в Сочи 2014 г. привлекли внимание 81–82% сограждан, а Олимпиада-2012 в Лондоне заинтересовала 76%.