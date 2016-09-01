Еврокомиссия предложила вернуться к трехсторонним переговорам по газу

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по энергетическому союзу Марош Шефчович призвал перезапустить трехсторонний формат газовых переговоров при участии ЕК, Украины и России. Об этом говорится в сообщении представительства ЕК в Киеве, на которое ссылается «Интерфакс».

"В прошлом такой формат доказал свою пользу: для всех лучше сидеть рядом друг с другом за одним столом. Россия как экспортер, Украина как транзитер и Евросоюз как главный импортер имеют общий предсказуемый интерес", - подчеркнул Шефчович.

Шефчович посетит Киев 2 сентября и Москву 11-12 сентября. В повестке дня - встречи с министрами энергетики. Одной из задач визитов является изучение заинтересованности в трехсторонних переговорах.