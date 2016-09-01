Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 сентября 2016 года

Политика

Дилма Руссефф покинула пост президента Бразилии в результате импичмента. До конца 2018 г. президентом будет Мишел Темер читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп развеял ожидания, что после встречи с президентом Мексики Энрике Пенья Ниетой он смягчит свою позицию в отношении мигрантов. Уже спустя несколько часов Трамп пообещал депортировать всех нелегальных мигрантов. Также он заявил, что Мексика заплатит за строительство стены на границе, хотя Пенья Ниета с этим не согласен читать на WSJ.com читать на FT.com

Правительство Венесуэлы усиливает давление на оппозицию перед готовящимися в четверг массовыми демонстрациями людей, требующих референдума об отставке президента Николаса Мадуро. Критики обвиняют правительство в склонении к диктатуре читать на FT.com

Экономика

Правительство Ирландии не смогло в среду прийти к единому мнению относительно подачи апелляции на решение Еврокомисии о взыскании налогов на 13 млрд евро с Apple читать на FT.com

Многие инвесторы ждут от ЕЦБ дополнительного стимулирования в сентябре на фоне низкой инфляции. Но некоторые экономисты считают, что ЕЦБ не будет этого делать в ближайшие месяцы читать на WSJ.com

Снижение доходностей суверенных облигаций сэкономило налогоплательщикам разных стран более $500 млрд, сказано в докладе Fitch читать на FT.com

Эмиссия евробондов на $15 млрд, которую готовится провести Саудовская Аравия, вызвала огромный интерес у азиатских инвесторов. Поэтому Эр-Рияд и саудовские компании могут потом снова впустить облигации читать на FT.com

Торговая палата ЕС в Китае выразила недовольство барьерами для доступаевропейских компаний на китайский рынок при том, что сам Китай наращивает инвестиции в Европу. Ожидается, что этот вопрос будет поднят на саммите G20, который начнется в Китае в воскресенье читать на WSJ.com читать на FT.com

В Нигерии впервые за более чем 20 лет началась рецессия на фоне низких цен на нефть. Во II квартале ВВП страны сократился на 2,1%, а инфляция достигла 17,1% читать на FT.com

Индустрия

Южнокорейская Hanjin Shipping, один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков, подала заявление о банкротстве и защите от кредиторов. Это может создать проблемы экспортерам и импортерам, а порты в США и других странах отказываются принимать корабли компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Австралийское агентство по защите прав потребителей подало в суд на Volkswagen в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com

Британские регуляторы до сих пор решают, начинать ли официальное расследование в отношении Volkswagen, хотя прошел уже почти год с тех пор, как разразился экологический скандал. За это они подверглись критике со стороны парламентариев читать на FT.com

Производитель чипов Nvidia и Baidu объявили о партнерстве для разработки самоуправляемых автомобилей с искусственным интеллектом читать на WSJ.com

Энергоресурсы

SolarCity Илона Маска грозят финансовые проблемы, поэтому он хочет объединить ее с другой своей компанией Tesla Motors. Критики считают эту сделку финансовой помощью для SolarCity. При этом Tesla сама регулярно нуждается в дополнительном финансировании читать на WSJ.com

Пять членов совета директоров EDF хотят, чтобы суд аннулировал решение совета одобрить проект строительства АЭС Hinkey Point стоимостью 18 млрд фунтов. Как они утверждают, гендиректор компании Жан-Бернар Леви утаил от них информацию о том, что британское правительство планирует отложить собственное решение по проекту читать на FT.com

Пакистан пытается справиться с нехваткой энергоресурсов и электроэнергии с помощью импорта СПГ. Причем страна делает ставки именно на плавучие СПГ-терминалы, так как они стоят вдвое дешевле и строятся быстрее, чем традиционные читать на WSJ.com

Финансы

Отток средств из фондов европейских акций наблюдается каждую неделю на протяжении уже более полугода. Это дольше предыдущего рекорда, установленного во время финансового кризиса читать на WSJ.com

Руководство Deutsche Bank на этих выходных обсудит варианты улучшения дел банка, в том числе продажу ключевого подразделения по управлению активами. При этом идея слияния Commerzbank уже отвергнута читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайские регуляторы разрешили JPMorgan Chase управлять в стране полностью ему принадлежащей инвесткомпанией. Это признак того, что Пекин делает свои финансовые рынки более доступными для иностранных инвесторов читать на WSJ.com

Кто-то манипулирует котировками акций Dow Chemical, уверен профессор Йельского университета. Компания имеет право выкупить свои привилегированные акции у Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, если их котировки в течение определенного времени будут превышать отметку в $53,72, но часто им не хватает для этого совсем немного читать на WSJ.com

Система финансовых телекоммуникаций SWIFT предупредила своих членов о том, что хакеры осуществили ряд успешных атак на банки, используя ее сеть. FT ознакомилась c ее письмом, в котором это сказано читать на FT.com

Visa в четверг предложит банкам протестировать систему денежных переводов на основе технологии блочных цепей, используемой в виртуальной валюте биткоин читать на FT.com

PwC оштрафована британскими регуляторами на 2,3 млн фунтов за небрежность при аудите в 2007 г. кредитора Cattles, выдававшего субстандартную ипотеку читать на FT.com

Технологии

Распоряжение Еврокомиссии взыскать с Apple 13 млрд евро налогов в пользу Ирландии – это только начало. Европейские власти собираются принять ряд регулирующих мер и ведут расследования, чтобы повлиять на деятельность некоторых американских интернет-гигантов читать на WSJ.com

Apple может столкнуться с дополнительными налоговыми проблемами в Европе из-за решения Еврокомиссии. Но правительствам европейских стран все равно будет сложно предъявить претензии компании читать на WSJ.com

Гендиректор Apple Тим Кук в интервью ирландскому телевидению выразил уверенность, что Дублин «поступит правильно» и подаст апелляцию на решение Еврокомиссии. Также он заявил, что Apple может начать переводить в США заработанную за рубежом прибыль уже в 2017 г. читать на WSJ.com

Apple стремится заключить более выгодные сделки с поставщиками, чтобы сохранить маржу на фоне ослабления спроса на iPhone читать на WSJ.com

Французская Orange ведет предварительные переговоры о покупке доли в MCI, крупнейшем мобильном операторе Ирана. Это может стать первой такой сделкой между западной и иранской компаниями с тех пор, как с Ирана были сняты санкции в январе читать на WSJ.com

Samsung приостановила поставки нового смартфона Galaxy Note 7 в Южной Корее для их «дополнительного тестирования». Местные СМИ ранее сообщали, что у некоторых пользователей этих смартфонов взрывались аккумуляторы. Если опасения подтвердятся, это негативно отразится на продажах читать на FT.com читать на WSJ.com

Dropbox сообщила, что логины и пароли 68 млн пользователей были украдены во время хакерской атаки в 2012 г. читать на WSJ.com

Dell готовится завершить поглощение конкурента EMC на следующей неделе. Майкл Делл в интервью FT выразил уверенность в том, что проблемы с убытками в краткосрочной перспективе решаемы, и он видит выгоду в долгосрочной перспективе читать на FT.com

Потребительский рынок

Годовая прибыль Pernod Ricard выросла на 44% до 1,24 млрд евро, несмотря на снижение продаж во всех регионах в последнем квартале читать на WSJ.com

Выяснилось, что Mylan начала резко повышать цены на препарат от аллергии EpiPen после того, как в 2014 г. приняла систему вознаграждения топ-менеджеров за достижение целей по агрессивному росту прибыли читать на WSJ.com

Владельцы известных брендов заявляют, что Alibaba не выполняет своих обещаний по борьбе с подделками на своих сайтах. читать на WSJ.com

Недвижимость

Panasonic построит в Берлине многоквартирное здание «умного города» к лету 2018 г. Квартиры в нем будут оснащены технологиями интернета вещей и искусственного интеллекта, а для электроснабжения будет использоваться возобновляемая энергетика читать на FT.com

Менеджмент

Афроамериканцы владеют значительно меньшим количеством компаний в США, чем представители других рас, согласно официальной статистике. Однако есть признаки сокращения отставания, так как примерно половина их компаний была основана в последние пять лет читать на WSJ.com

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