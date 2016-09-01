«Абрау-Дюрсо» и «Альянс 1892» объединят дистрибуторский бизнес

Производитель шампанского «Абрау-Дюрсо» и винно-коньячный дом «Альянс 1892» объединяют дистрибуцию и создают компанию «2А", сообщил глава винного дома "Абрау-Дюрсо» Павел Титов журналистам в четверг.

"Мы ждем от этого достаточно серьезный синергетический эффект", - сказал он.

Титов уточнил, что новая сбытовая структура создана на паритетных началах. Торговый дом "2А" начинает работать в сентябре. Пока каждая компания-учредитель будет работать по своим лицензиям, в дальнейшем будет получена общая лицензия на новое юридическое лицо.

Как сообщил независимый член совета директоров «Абрау-Дюрсо» Сергей Столяров, консолидированный оборот новой компании составит около 20 млрд руб. в год. «А суммарная EBITDA превысит этот показатель и "Синергии», и компании «Руст», - сказал он, отказавшись в то же время конкретизировать это показатель.

Предполагается, что новая компания охватит своей дистрибуцией 55 регионов. Кроме собственной продукции компания планирует привлекать для дистрибуции бренды других производителей. «Мы становимся тотальным дистрибутором в двух категориях напитков», - отметил С.Столяров.

В настоящее время дистрибуция «Абрау-Дюрсо» покрывает 20 регионов, «Альянса 1892» - 27.