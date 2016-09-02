Россия вошла в число стран-лидеров по объемам добычи золота

Россия вошла в число стран-лидеров по объемам добычи рудного золота, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на Восточном экономическом форуме.

"За последние пять лет в целом по стране достигнуто расширенное и простое воспроизводство по титану, молибдену, урану, вольфраму, меди, сурьме, никелю, цементному сырью и рудному золоту. Прирост запасов по рудному золоту особенно важен, поскольку по объемам его добычи Россия вошла в число стран-лидеров", - отметил министр.

При этом Донской отдельно остановился на объеме полезных ископаемых в Дальневосточном регионе, доля которого в запасах страны по олову превышает 90%, по алмазам - составляет более 75%, золоту - 42% . Он добавил, что доля добычи олова в регионе достигает 100%, алмазов - 88%, серебра - 63%, вольфрама - 56%, золота - 51%.