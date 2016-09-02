«Газпром» полностью построил свыше 200 км «Силы Сибири»

«Газпром» к настоящему моменту построил более 200 км экспортного газопровода в Китай «Сила Сибири», рассказал «Интерфаксу» в ходе Восточного экономического форума Анатолий Титов - генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск», заказчика стройки.

«Расчистили более 1100 км, сварили свыше 300. На более 200 км выполнен весь комплекс работ», - сказал он.

На данный момент на трассе работает 11 комплексных технологических потоков (КТП). Ранее сообщалось, что к концу года количество КТП должно вырасти до 17.

Протяженность первой очереди «Силы Сибири» - от Чаяндинского НГКМ до границы с КНР в районе Благовещенска составляет 2,2 тыс. км. Таким образом, всего уже построено 9% газопровода.

Контракт «Газпрома» и CNPC по восточному маршруту (газопровод «Сила Сибири») предусматривает поставку до 38 млрд куб. м в течение 30 лет.