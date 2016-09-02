«Полюс» получит 10 млрд руб. субсидий для Наталкинского месторождения

Золотодобывающая компания «Полюс» получит 10 млрд руб. субсидий для строительства линий электропередач к Наталкинскому месторождению. Соглашение об этом было в пятницу, 3 сентября, подписано на Восточном экономическом форуме. Об этом на сессии «Недра Дальнего Востока» рассказал гендиректор «Полюса» Павел Грачёв.

ЛЭП откроет доступ к электроэнергии для 15 месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции в Магаданской области, рассказал Грачев. Доступ к инфраструктуре был главной проблемой, тормозившей развитие сырьевых ресурсов региона, добавил губернатор Магаданской области Владимир Печёный. Грачев напомнил, что в прошлом году «Полюс» пересмотрел запасы Наталкинского месторождения - вместо 40 млн унций, они составили 16 млн унций. Это примерно четверть всех запасов «Полюса», подчеркнул Грачев.

По его словам, в разработку месторождения уже вложено 46 млрд руб. Летом 2017 г. «Полюс» начнет пуско-наладочные работы на нем. «Надеюсь, это доклад будет последним в череде докладов о строительстве Наталке и на следующем форуме мы расскажем о ее работе», - сказал Грачев.

Компания планирует до конца 2017 г. произвести 1 т золота (около 31 200 унций).