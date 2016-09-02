«Роснефть» претендует на весь «Чеченнефтехимпром» - «Коммерсантъ»

Предложения по разделу «Чеченнефтехимпрома» (ЧНХП), на активы которого претендует как Чечня, так и «Роснефть», госкомпания направила в Минэкономики в начале августа, пишет «Коммерсантъ». Министерство по поручению президента разрабатывает схему передачи 100% актива республике. Сейчас 2860 единиц имущества по добыче и транспорту нефти у ЧНХП арендует структура «Роснефти» «Грознефтегаз», добыча которого составляет около 350 000 тонн в год.

«Роснефть» видит два варианта решения проблемы. По одному из них госкомпания предлагает выделить и передать Чечне земельный участок под республиканский проект по производству литий-ионных аккумуляторов, о реализации которого есть договоренность с корейской KOKAM. Там не должно быть имущества, используемого «Грознефтегазом». Акции самого ЧНХП «Роснефть» в этом случае предлагает передать «Роснефтегазу». Другое предложение предполагает передачу всего имущества ЧНХП в собственность Чечни с одновременной продажей акций «Грознефтегаза» и имущества республике или стратегическому инвестору по «рыночной стоимости, определенной международным оценщиком». В «Роснефти» ситуацию не комментируют.

Ранее предполагалось, что «Роснефть» и республика должны согласовать список активов ЧНХП, необходимых каждой из них. После этого имущество ЧНХП, которое использует «Грознефтегаз», должны были внести в уставный капитал «Роснефтегаза», а 100% акций ЧНХП – уже без этих активов – отойти Чечне. Из прогнозного плана приватизации на 2014-2016 гг. «Чеченнефтехимпром» был исключен 28 июня.