В Минэнерго назвали неэффективными санкции в отношении «Газпрома»

Санкционное давление со стороны западных стран на «Газпром» и другие российские компании топливно-энергетического комплекса неэффективно. Об этом заявил ТАСС в ходе Восточного экономического форума первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

"Я думаю, что в общем и целом не только «Газпром», но и все наши компании с санкционным давлением справились", - отметил он.

По его словам, положительный производственный и финансовый итоги деятельности компаний дают импортозамещение, желание и способность работать в соответствии с собственными компетенциями.

"Отдельные вопросы рефинансирования долгов конечно существуют, особенно для санкционных компаний, но и здесь они решают вопросы, в том числе и оптимизацией издержек, правильным управлением долговой нагрузкой, возможностью рефинансировать внутри страны", - подчеркнул Текслер (цитата по ТАСС).