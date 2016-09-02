«Норникель» вложит в 2016 году в Быстринский проект 40 млрд рублей

"Норникель" в 2016 г. ланирует вложить в Быстринский проект 40 млрд руб., сообщила вице-президент - статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления «Норникеля» Елена Безденежных, выступая в рамках Восточного экономического форума.

Компания продолжает привлекать заемные средства (например, в Сбербанке). Еще одним источником финансирования станут денежные средства, поступившие от продажи доли в проекте китайским инвесторам.

"Стоимость реализации проекта составляет более $1 млрд. Поэтому компания «Норильский никель», которая уже вложила на сегодняшний день более 40 млрд руб. и в 2016 г. планирует еще вложить около 40 млрд руб., планируя привлечение заемных денежных средств от таких институтов как Сбербанк России и другие ведущие банки России, привлекая китайские денежные средства и вкладывая их в капитал, создала себе дополнительную подушку безопасности и минимизировала риски сбыта", - заявила Безденежных.

Ввести Быстринский в эксплуатацию «Норникель» планирует в IV квартале 2017 г. При мощности обогатительной фабрики в 10 млн т Быстринский ГОК может производить 66 000 т медного концентрата, 3,1 млн т железорудного концентрата и 219 000 унций золота в концентрате. Срок эксплуатации месторождения - более 30 лет.