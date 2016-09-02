«Алроса» хочет добыть и реализовать 39 млн карат алмазов в 2017 году

«Алроса» рассчитывает добыть и реализовать около 39 млн карат алмазов в 2017 г., сообщил журналистам президент компании Андрей Жарков в рамках Восточного экономического форума.

"План на 2016 г. сохраняем - 37 млн карат, в следующем - 39 млн карат. Также актуальным остается план по доведению добычи, возможно, уже в 2018 г. до 40 млн карат, однако все будет зависеть от состояния рынка. Мы имеем возможность реагировать гибко", - сказал Жарков.

Он отметил также, что компания сохраняет умеренно оптимистичный взгляд по продажам на следующий год - не ожидает резкого роста или спада спроса. «Планируем продажи на уровне объемов добычи в 2017 г.», - сказал Жарков.