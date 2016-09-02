«Роснефть» и иностранные инвесторы интересуются Ай-Яунским и Назымским участками

Западноевропейские и арабские инвесторы интересуются Ай-Яунским и Назымским участками, сообщил журналистам министр природных ресурсов Сергей Донской входе Восточного экономического форума.

Донской не назвал, какие именно иностранные компании проявили интерес к участкам, сославшись на то, что переговоры находятся на начальной стадии.

При этом он не исключил возможность совместного участия «Газпром нефти» и арабского фонда Mubadala.

Министр также отметил, что из российских компаний помимо «Газпром нефти» интерес к участкам проявляет «Роснефть».

Извлекаемые запасы нефти Назымского месторождения достигают по категории С1 4,5 млн т, по С2 - 53,4 млн т. Ресурсы нефти на участке по категории D1 составляют 38,7 млн т, по D2 - 6,2 млн т.

Извлекаемые запасы нефти Ай-Яунского месторождения достигают по категории С1 4,9 млн т, по С2 - 33,2 млн т. Ресурсы нефти на участке составляют по D1- 10,4 млн т, D2 - 0,2 млн т.