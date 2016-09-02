«Мечел» хочет поставить РЖД в 2017 году 450 000-500 000 т рельсов

"Мечел" рассчитывает в 2017 г. поставить РЖД порядка 450 000-500 000 т рельс, сообщил основной акционер металлургической компании, председатель ее совета директоров Игорь Зюзин.

"С этого года мы начали поставку 100-м железнодорожных рельс. В этом году году мы планируем порядка 250 000 т поставить. На следующий год мы подали заявку на 450-500 000 т", - сообщил Зюзин в пятницу на сессии Восточного экономического форума.

РЖД в первом полугодии текущего года всего приобрели 464 800 т рельсов. Вся рельсовая продукция закупается исключительно у российских производителей. Железнодорожная монополия сообщала, что за этот период «Евразхолдинг» поставил 364 800 т, «Мечел» - 100 000 т. Рельсы применяются РЖД для нового строительства и ремонта железнодорожных путей.