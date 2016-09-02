Путин: Россия поддержит решение о заморозке добычи нефти

Президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что считает правильным заморозить объемы добычи нефти для поддержания уровня цен. «Мы считаем это решение правильным для мировой экономики... Мне бы очень хотелось надеяться, что каждый из участников рынка заинтересован в поддержании стабильных и справедливых цен на энергоносители, и в конечном итоге будет принято необходимое решение», - сказал Путин. Он напомнил, что Россия не отказывалась от идеи заморозки. «Наши партнеры из Саудовской Аравии в последний момент изменили свое мнение... Наша позиция не изменилась», - добавил президент.

Путин также считает, что Ирану, который только восстанавливает свои позиции на мировом рынке нефти после снятия санкций, нужно дать на это время. «Иран начинает с очень низкой позиции, что связано с санкциями в отношении этой страны. Было бы несправедливо оставить его на этом санкционном уровне», - сказал Владимир Путин. Он положительно ответил на вопрос, поддержала бы Россия заморозку добычи нефти, позволив Ирану «несколько компенсировать свои позиции».

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что при текущем уровне цен на нефть не видит причин для заморозки добычи, однако в случае снижения нефтяных котировок Россия готова к диалогу. Напомним, в апреле попытка нефтедобывающих стран заморозить объемы добычи нефти провалилась из-за позиции Саудовской Аравии. Эр-Рияд в последний момент выдвинул невыполнимые требования, которые помешали подписать декларацию.